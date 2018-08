Houtmarkpassage: winkeliers woest vanwege werkzaamheden

Voorbereidingen

Wat er gaat gebeuren: de Houtmarktpassage gaat helemaal op de schop, een metamorfose. Over twee weken beginnen de voorbereidingen: de Ginnekenstraat wordt wat smaller op de plek waar nu bouwhekken staan. Ook werd aangekondigd dat de onderdoorgang aan de kant van de Houtmarkt dicht zou worden gemaakt met bouwhekken. Dat zou betekenen dat er geen mensen meer konden lopen. Maar, verduidelijkt Kris Maas van Maas-Jacobs: de gehele passage blijft toegankelijk voor voetgangers, dus ook alle entrees. ,,Er zitten gewoon nog winkeliers, dus die passage blijft ook open tot we beginnen op 1 september." Over de voorbereidingen voor de verbouwing, zegt hij: ,,We zullen wat hekken en hier en daar wat houten schotten plaatsen. Ook kijken we hoe we straks het best leveranciers kunnen binnenlaten. Maar die voorbereidingswerkzaamheden zullen de doorgang van voetgangers niet belemmeren."

Sale zonder shoppers?

Zure appel

Maas: ,,Ik snap natuurlijk dat het voor de ondernemers vervelend is. Maar het kan zijn dat ze er een beetje last van hebben, dat kan ik niet voorkomen", zegt hij. ,,We beginnen nu vast met de voorbereidingen zodat we op 1 september zo snel mogelijk aan de slag kunnen gaan en zo snel mogelijk klaar zijn. Als we er niet aan waren begonnen was de passage ook gebleven wat die was. We willen er iets heel moois van maken, maar dan zul je eerst wel even door de zure appel heen moeten."