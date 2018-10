Houten afdak op station Breda tegen vallende stenen. Juridisch steekspel om de vraag wie voor de kosten opdraait begonnen.

Vandaag laat NS onderzoek doen of er nog meer strips loszitten. Daarbij wordt een hoogwerker gebruikt. De houten betimmering zal over een tijdje vervangen worden door een tijdelijk opvangnet dat over een lengte van zo'n honderd meter bij de ingang aan de Belcrumkant wordt gespannen.

Aan de andere kant, bij de fietsenstalling aan het Stationsplein, hangt al veel langer zo'n net, nadat daar vorig jaar maart ook al steenstrips naar beneden kwamen. Op langere termijn speelt NS met de gedachte een nieuw net te laten maken dat beter oogt.

Oorzaak

Ondertussen is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak van de vallende steenstrips op het twee jaar geleden geopende station is. De ene partij doet er het liefst het zwijgen toe: ‘Wij praten hierover niet via de pers.’ De ander wast zijn handen in onschuld: ‘Dit werk is door een onderaannemer uitgevoerd, niet door ons.’

Het is duidelijk dat het mysterie van de vallende stenen op station Breda bij alle hoofdrolspelers als een baksteen op de maag ligt. Niet alleen bij de opdrachtgevers NS, ProRail en de gemeente Breda, maar ook aannemer Hurks/Ballast Nedam en de geestelijk vader achter het station, de vermaarde architect Koen van Velsen.

NS baalt

Ook al willen ze het niet hardop gezegd hebben, maar bij de NS balen ze als een stekker. Ruim een jaar geleden toen de eerste stenen naar beneden kwamen, moest NS alle zeilen bijzetten om de gemoederen weer tot bedaren te brengen. Want was het station nog wel veilig? Pas nadat er over een lengte van zo’n honderd meter provisorisch een stalen vangnet onder het plafond was aangelegd, keerde de rust weer terug.

Maar door de recente gebeurtenissen, is de blamage compleet en de NS terug bij af. ,,Temeer omdat de strip nu ook nog eens aan de andere kant van het station is gevallen. Terwijl ons was verteld dat het probleem zich daar niet kon voordoen omdat er sprake was van een andere bouwconstructie'', reageert NS-woordvoerster Inge Rijgersberg. ,,Dat is, hoe zal ik het zeggen, niet echt prettig.''

'Dit is het werk van een onderaannemer'

De partij die NS verzekerd had dat het probleem zich aan de andere kant van het station niet kon voordoen was aannemerscombinatie Hurks/Ballast Nedam. Het bedrijf blijkt weinig happig om tekst en uitleg te geven. ,,Dit werk is door een onderaannemer uitgevoerd, niet door ons. Hier gaan wij niet over'', is alles wat een woordvoerster kwijt wil.

Quote Wie gaat voor de kosten van de vallende stenen betalen? De NS is het niet van plan. ,,Als opdrachtge­ver voor dat nieuwe net krijgen wij de rekening. Maar dat wil niet zeggen dat wij ook gaan betalen. Onze juristen zullen wel bezien waar de rekening naar toe moet.'' Inge Rijgersberg, NS

Ondanks meerdere onderzoeken is de oorzaak van de vallende stenen, beweren NS en de aannemer, nooit achterhaald. Maar externe bouwdeskundigen hebben daar hun twijfels bij. Al eerder werd gesuggereerd dat er vermoedelijk een verkeerde lijmsoort is gebruikt.

Trillingen

Anderen wijzen op de aard van het gebouw. Een station waar treinen doorheen rijden die flinke trillingen veroorzaken. In zo'n geval is het misschien niet handig een gebouw te ontwerpen met plafonds waar je stenen tegenaan moet plakken. Een indirecte beschuldiging, zo lijkt het, aan het adres van Koen van Velsen.

Maar de architect wil niet reageren. ,,Wij praten hierover niet via de pers'', laat hij via een woordvoerster weten. ,,Belt u de NS maar.'' Bij de NS hebben ze het inmiddels helemaal gehad met de stenenkwestie. Zo snel mogelijk, laat Rijgersberg weten, komt er een definitieve oplossing voor het probleem.

Hoge kosten

Die oplossing bestaat uit een nieuw, ruim honderd meter lang, nieuw net dat nog gemaakt moet worden. ,Een esthetisch net dat heel dicht tegen het plafond gehangen zal worden zodat het veel minder opvalt'', zegt Rijgersberg. Over de kosten is nog niets bekend. ,,Maar ga er maar vanuit dat het in de papieren zal lopen. Dit wordt niet zomaar een net.''

Wie gaat dat betalen? Met geen van de partijen die de hand in eigen boezem wil steken, lijkt die vraag nog een fiks juridisch staartje te gaan krijgen. Of zoals Rijgersberg het verwoordt: ,,Als opdrachtgever voor dat nieuwe net krijgen wij de rekening. Maar dat wil niet zeggen dat wij ook gaan betalen. Onze juristen zullen wel bezien waar de rekening naar toe moet.''

Volledig scherm Maandagmiddag werd de houten overkapping in elkaar getimmerd. Vanochtend kunnen de reizigers er onderdoor het station binnenlopen, zodat ze gevrijwaard zijn van eventueel nieuwe vallende stenen. © Pix4Profs-Ron Magielse

Volledig scherm Aan de centrumkant van het station kwamen vorig jaar maart al steenstrips naar beneden. Een paar maanden later werd een stalen net onder het plafond gehangen. Nieuwe steenstrips lieten sindsdien niet meer los. © Pix4Profs-Ron Magielse