House of Pertijs in Breda weer open na gewelddadige overval: 'We krijgen zoveel hulp en steun, superlief’

,,We wilden zo snel mogelijk open. Het is net als bij een auto-ongeluk; je kunt het beste meteen weer in de auto stappen”, vertelt eigenaar Paul Pertijs (50) terwijl hij een rondleiding door zijn zaak geeft. Daar is het deze vrijdagmiddag een komen en gaan van klanten. De een haalt een sieraad op, de ander komt even een hart onder de riem steken. ,,We krijgen zoveel hulp en steun, superlief.”