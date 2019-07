Hou houdt de Plus Rijsbergen zijn schappen vol?

RIJSBERGEN - Lastige dagen voor de supermarkt. Van warm naar tropisch en met onweer en regen weer terug naar af. Goed inkopen is de kunst. ,,Een tent vol klanten en geen lege schappen, dáár streven we naar.”

Cees van Eekelen waakt als een generaal over zijn supermarkt Plus, waar de hele dag artikelen worden aangevuld. Tussen de praatjes met zijn klandizie door inspecteert Cees continu met een schuin oog de Rijsbergse schappen. Liggen de komkommers recht, staat er genoeg ijs in de koeling?

05.00 uur

,,Vanaf vijf uur 's ochtend komen de leveranciers af en aan. Eerst de bakker en de vleeswaren uit de regio, daarna de spullen uit het Plus-distributiecentrum in Hendrik-Ido-Ambacht, de diepvriesartikelen, aardappelen-groenten-fruit, maar ook kleinere leveranties, zoals bonbons van de Boulangerie. Aardbeien haal ik zelf, de beste, hier op het dorp. Vind ik leuk om te doen en dan ben je er even tussenuit.”

Complex

De fikse schommelingen in het zomerweer maken het lastig om controle te houden over de complexe voorraad, zegt Cees (50). Hij runt samen met zijn broer Walter (43) als de Willebrordse Gebroeders Van Eekelen twee van die Plussen, de zijne in Rijsbergen en die van Walter in Alphen.

,,Als het zo tropisch is, hebben mensen geen zin om te koken. Maar voor een barbecue is het weer té warm, dus bestel je meer maaltijdsalades anders blijf je met worstjes en hamburgers zitten die je weer met derving in de aanbieding doen om er vanaf te komen. Zo is er altijd wat.”

Scannen

Een lange warme zomer, zoals vorig jaar, maakt het bestelwerk een stuk eenvoudiger, vertelt assistent-bedrijfsleider Linda Oostvogels (33) in het kantoor boven de winkel. Het hele scansysteem is gebaseerd op dagelijkse routine en vult automatisch de ellenlange lijstjes met duizenden artikelen computergestuurd in. Wat is er verkocht, wat is nog op voorraad, wat heb je nodig dan?

,,Heb je twee maanden 30 graden, dan is het simpel. En dan maakt 32 of 36 graden ook niet uit. Dorst is dorst. Als alles normaal verloopt, is 80 procent van het bestelwerk standaard. Maar nu met die grote verschillen op korte termijn moeten we echt met z'n allen op alle afdelingen goed in de gaten houden wat de klant wel of juist niet wil. In plaats van 12 eenheden ijsbergsla, doe je er plots 50. Maar je moet voorkomen dat je met een pallet huzarensalade blijft zitten, of de wijn tekort komt die juist zo groot in de actiefolder staat.”

Stunten

Dát is het allerergste, vinden Van Eekelen en Oostvogels in koor: dat je niet in huis hebt wat je belooft. ,,Ik ken collega’s die stunten met bierprijzen om maar klanten binnen te halen en vervolgens die kratten helemaal niet kúnnen leveren. Ik zou mij schamen.”

Cees begon twaalf jaar geleden zijn uit de kluiten gewassen Plus. Daarvoor zat hij in navolging van zijn ouders Jan en Jo jarenlang op de rijdende winkelwagen die Sint Willebrord, Rucphen en later ook Hoeven bediende. Nog steeds komen pa en ma nog elke dag even kijken of de Gebroeders Van Eekelen hun werk wel goed doen. ,,Wij zijn strebers, ja. De hele familie. Het móet pico bello zijn.”

Scherp