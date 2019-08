Hotspot BRACK gaat van start in het Havenkwartier

BREDA - Het Bredase Havenkwartier is vanaf vrijdag een nieuwe horeca- en culturele hotspot rijker. In een van oude Backer & Rueb-hallen gaat dan BRACK van start. Het is een initiatief van de brouwerijen Bliksem en Ramses en van het project Bredase Bomen.

BRACK is gevestigd in de open hal die aan de Mark/Belcrumhaven grenst en te bereiken via de Speelhuislaan. In de hal is een grote bar gemaakt van enkele grote containers, een ijzeren stellage en hout. Dat hout en de rest van het meubilair is afkomstig van Bredase Bomen, een project waarbij bomen die in de stad zijn gekapt een nieuwe bestemming krijgen.

Brouwerij en en restaurant

De bar schenkt bier van Bliksem (Breda) en Ramses (Lage Zwaluwe/Wagenberg). Uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook een brouwerij komt, zoals het initiatief ook de opmaat is naar een definitieve horeca-voorziening op de locatie. Het Havenkwartier zal de komende jaren omgevormd worden tot een nieuwe (woon)wijk. De oude hal blijft staan als industrieel erfgoed.

BRACK krijgt er ook een restaurantgedeelte bij. “In het begin is het nog beperkt tot enkele stadshappen maar dat wordt steeds verder uitgebreid”, aldus Tim van den Burg van Bredase Bomen. BRACK zal ook culturele activiteiten houden (o.a. film, muziek en exposities).

Veranda

Aan de waterzijde van de hal is een grote veranda gemaakt, zodat er ook een terras is. De initiatiefnemers hopen dat er ook brug kan komen die BRACK verbindt met de andere kant van de haven waar onder meer Breda Beach en Pier 15 liggen. “Daarover zijn we in gesprek met de gemeente”, aldus Van den Burg.

BRACK is vier dagen per week geopend: donderdag en vrijdag (16.00 - 23.00 uur) en zaterdag en zondag (14.00 - 23.00 uur). De officiële opening wordt vrijdag rond 19.00 uur verricht door een doedelzakspeler (inloop vanaf 16.00 uur). Vervolgens is er ‘s avonds een optreden van Niels Duffhues, een Nederlandse multi-instrumentalist die onder meer in The Gathering heeft gespeeld.