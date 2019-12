Hoteliers Breda balen van nieuwe toeristentax

BREDA - De hoteliers in Breda voelen zich gepasseerd bij het vaststellen van de nieuwe manier waarop de gemeente toeristenbelasting gaat heffen. ,,Wij zijn enorm teleurgesteld in de manier waarop hoteliers, zonder enig overleg, hiermee worden geconfronteerd.’’

Dat schrijft Marijn van Dijke, voorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, in een brief aan de gemeenteraad. Tot zijn verbazing en die van zijn collega’s is de raad vorige maand akkoord gegaan met de Begroting 2020. Daarin staat onder meer in dat de opbrengsten uit de toeristenbelasting worden verhoogd. In plaats van een percentage van de hotelkosten wordt voortaan 2,75 euro per persoon per nacht berekend.

Kleine beurs

Quote Dit is onwerkbaar voor een groot deel van de hoteliers. Marijn van Dijke, Voorzitter Bredase afdeling Koninklijke Horeca Nederland Dat heeft gevolgen voor de tarieven die de Bredase hotels berekenen. Uit een overzicht dat Van Dijke naar de raad heeft gestuurd blijkt dat vooral mensen met een kleine beurs duurder uit zijn.

Dat is niet de enige kritiek die de hoteliers hebben. Ze zitten er ook mee in hun maag dat ze het nieuwe systeem al op 1 januari moeten invoeren. ,,Dat is onwerkbaar voor een groot deel van de hoteliers’’, laat Van Dijke weten. ,,We hebben langlopende afspraken met grote partijen over kamerprijzen. Die kunnen we niet tussentijds aanpassen.’’ Hij stelt daarom voor om de nieuwe toeristenbelasting pas op 1 juli 2020 in te laten gaan.

Gelijke monniken, gelijke kappen

De horeca-ondernemers vinden het verder ‘ouderwets’ dat de gemeente uitbaters van AirB&B niet belastingplichtig maakt. Van Dijke laat de fracties weten dat de hoteliers graag meedenken over de vraag hoe AirB&B kan worden aangepakt. Onbegrip is er óók over het besluit om exploitanten van campings wél een jaar respijt te geven om hun zaken op orde te krijgen. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen’’, schrijft Van Dijke.

Quote Ik zie niet veel ruimte voor veranderin­gen. Greetje Bos, Wethouder Financiën Breda Maar uiteindelijk maken de hoteliers zich nog het meest boos over de manier waarop ze gepasseerd zijn bij het vaststellen van de nieuwe toeristenbelasting. ,,Wij zijn er ons van bewust dat onze belangen niet altijd hetzelfde zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat we niet met elkaar in gesprek kunnen gaan’’, aldus Van Dijke. Met name de communicatie met wethouder Greetje Bos (Financiën, VVD) omschrijft hij als ‘zeer troebel’.