Hotel Nassau- en Foodhall-architect Lukas Ruijs: ‘Breda is geen stad voor hoge woontorens’

Architect ontwerpt huizen die één zijn met de omgeving, maar ook een gezonde werking hebben

17 mei Net zoals gebouwen je ziek kunnen maken, kan een woning in een mens- en natuurvriendelijke omgeving ook een gezondmakend effect hebben. Die filosofie is terug te vinden in de 117 gebouwen die architect Huub van Laarhoven tot nu toe ontwierp. Zijn nieuwste project: een ecodorp.