Hotel met 170 kamers bij station Breda

Mi­ni-pu­bliek voor microclub­ben in Breda

1 juni BREDA - Breda loopt nog niet warm voor microclubbing. Het leek, en bleek, een aardig concept in steden als Tilburg, Den Bosch, Utrecht en Den Haag. Lekker dansen op prettige housemuziek in een ouderwets gezellige clubsfeer zonder dat je tot vier uur in de stad hangt. Ideaal voor mensen van eind twintig en dertigers die na een avondje uit eten even los willen gaan. Anders dan de massale aandacht voor het evenement op social media deed vermoeden, sloeg de nieuwste uitgaanstrend in Breda vooralsnog niet aan.