‘Hotel en winkels bij Talentencentrum geen concurrentie voor huidig aanbod’

BREDA - De winkels, het hotel en de horeca in het nieuwe Talentencentrum in Breda zit het bestaande aanbod in de stad niet in de weg. Dat stelt het stadsbestuur naar aanleiding van vragen van de lokale GroenLinks-fractie.

In het voorlopige bestemmingsplan staat dat het topsportcentrum aan de Terheijdenseweg meer moet zijn dan een kale sporthal. Sportwinkels, hotel en horeca moeten het gebouw optillen van sporthal naar Talentencentrum.

GroenLinks-voorman Peter Bakker vroeg zich af wat de impact van die voorzieningen is op het huidige aanbod in Breda. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat die gering is. ‘Er is geen sprake van het toevoegen van een zelfstandig hotel. Er mag alleen van de overnachtingsfaciliteiten gebruik worden gemaakt als men deelneemt of verbonden is aan activiteiten ter plaatse.’

Geen fastfood

De winkels zullen qua omvang beperkt zijn en door kwaliteit te verplichten, is volgens het stadsbestuur geen noemenswaardige impact op andere winkelvoorzieningen in Breda. Horeca is in beperkte vorm mogelijk. Geen fastfoodrestaurants overigens, die zijn niet toegestaan op die locatie.

Interesse voor de invulling van de ruimtes is er, stelt het college: ‘Er is veel interesse vanuit de zorg voor specifieke dienstverlening aan sporters.’