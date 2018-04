Hostel nog geen deel van plan voor appartementen Nijverheidssingel

BREDA - Het pand van hostel Nightflight aan de Nijverheidssingel in Breda wordt vooralsnog niet meegenomen in de plannen om een groot appartementencomplex te ontwikkelen aan de singel.

Omwonenden klagen al enkele jaren over overlast die gasten van het hostel met regelmaat zouden veroorzaken. Ook afgelopen weekeinde was het weer raak.

Sprangers

Het hostel zit op nummer 311 aan de Nijverheidssingel. Er ligt een plan om de aangrenzende panden van bouwbedrijf Sprangers (nummer 313-17) af te breken en daar appartementen te bouwen. Zowel Sprangers als de gemeente zouden de hostellocatie daar graag bij betrekken.

"Maar dat zit er op dit moment niet in omdat de eigenaar van het hostel het pand niet wil verkopen. In de haalbaarheidsstudie die we doen, wordt het dan ook niet meegenomen," aldus Lars Paantjes, ontwikkelmanager bij Sprangers.

Honderd appartementen

Sprangers had vorig jaar een verzoek ingediend om een gebouw van acht tot vijftien bouwlagen te realiseren met in totaal circa honderd appartementen. De gemeente vond de omvang echter te groot. "We zijn nu bezig met een nieuwe studie waarin de hoogte wordt aangepast en het aantal appartementen minder wordt," aldus Paantjes.

Niet uitgesloten is dat later alsnog de hostellocatie meegenomen kan worden in de plannen. "We hebben nog wel goed contact met de eigenaar. Maar als hij niet wil, kunnen we hem niet dwingen," aldus Paantjes.

Bedrijfsleidster Tina Otero van Nighflight zegt in een reactie dat de eigenaar (Aharon Amosi) op zich wel verkopen: "Maar ze willen niet betalen wat hij vraagt."

Magis Vastgoed

Aan de andere kant van de Sprangers-panden zijn ook plannen om woningen te realiseren. Op nummer 317 is een bedrijfsverzamelgebouw dat eigenaar Magis Vastgoed uit Eindhoven wil transformeren tot een gebouw met 25 appartementen. "Alle lichten staan op groen, we verwachten op korte termijn de vergunning rond te hebben," aldus Koen van de Looveren van Magis. Ook Magis had interesse om op de hostellocatie appartementen te bouwen, maar kwam eveneens niet tot een vergelijk met de eigenaar.