BREDA - Hostel Nightflight aan de Nijverheidssingel in Breda moet op last van de burgemeester een week de deuren sluiten. Controleurs van de gemeente hebben alcohol aangetroffen in pand. Dat druist in tegen de vergunning. De bewoners spreken van 'eindelijk'. Al langere tijd is er sprake van een ware klachtenstroom.

,,Het klopt dat het hostel een week lang geen gasten mag ontvangen. Er mag in het pand geen alcohol worden gebruikt of geschonken. Dat is in strijd met de vergunning en de afspraken die zijn gemaakt. Het hostel is een paar keer eerder gewaarschuwd, dit is een volgende maatregel'', zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,We zitten er bovenop. Er zijn regelmatig controles om de overlast te beperken'', zegt ze over de aanhoudende klachtenstroom.

'Eindelijk'

Bewoners in de directe omgeving spreken van 'eindelijk''. Dit is volgens woordvoerster Patricia van den Boogaart de enige juiste ingreep. Ze laat BNDeStem in een verklaring weten: ,,Al jaren ervaren wij als omwonenden overlast van hostel Nightflight. Na vele, vele klachten uit onder meer de Middellaan, Adriaan van Bergenstraat, Nieuwe Dieststraat, Nijverheidssingel en Prinsenkade heeft de gemeente nu eindelijk besloten het hostel een week te sluiten, vanaf afgelopen donderdag. Dit in verband met het aantreffen en gebruik van alcohol binnen het hostel. Tot onze spijt gebeurt dit nu pas en niet in een veel eerder stadium én in het hoogseizoen.''

Dossiers

De bewoners beschikken volgens haar over mappen vol dossiers van meldingen en bewijslast in de vorm van filmpjes en foto's: ,,Van overlast en het stelselmatig overtreden van de regels''. Eind september besloot de gemeente om op vrijdag - en zaterdagavonden een gecertificeerde beveiligingsmedewerker in te zetten bij het pand. De portier moet voorkomen dat overlast ontstaat als hostelgasten zich ophouden bij de ingang. Dat zou gepaard gaan met kabaal en plassen tegen de gevels. Dit jaar is, meldde de gemeente in september, vijf keer gecontroleerd in het pand. In februari is ook al een keer alcohol aangetroffen. Verder was er bij bijna zestig controles in de directe omgeving geen aanleiding handhavend op te treden.

