Hostel Nightflight in Breda moet portiers tegen overlast inzetten

Koffie bij Teun weer de beste koffiebar van Brabant

16:43 BREDA - Koffie bij Teun in Breda is door horecavakblad Misset opnieuw uitgeroepen tot de beste koffiebar van Brabant. Het blad zegt ’omver te zijn geblazen door de torenhoge kwaliteit’ in de koffiezaak die enige tijd geleden verhuisde naar winkelcentrum De Barones in Breda.