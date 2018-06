Hostel met café: gemeente Breda zegt nee

Daarom vroeg ze een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning aan. De gemeente Breda wees die aanvraag af, waarop Otero Gonzalez bezwaar aantekende. Gisteren was er een hoorzitting bij de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Breda.



De eigenaar van het pand aan het Stationsplein, Aharon Amosi, stond haar bij. Hij is geen onbekende in het Bredase, want hij is tevens de eigenaar van Nightflight, het hostel aan de Nijverheidssingel. Omwonenden daar klagen regelmatig over overlast van die herberg.



Daar zit precies het probleem, vindt de gemeente. Want Otero Gonzalez runt ook het hostel aan de Nijverheidssingel en daar zouden dan de werkzaamheden aan het Stationsplein bij komen. ,,U moet altijd aanwezig zijn op de Nijverheidssingel: u kunt moeilijk even dicht om naar het café op het Stationsplein te gaan", vat een lid van de Adviescommissie samen. ,,Is dit te doen waarbij de openbare orde verzekerd is?"