Hossen en Hoppen: Kerkplein verandert in buitenkroeg met carnaval

Fietsers­bond en wijkraad luiden noodklok: ‘Grijp in op Oude Vest’

7:00 BREDA - De drukke kruising Oude Vest-Keizerstraat in Breda is een ramp voor fietsers. Dat concluderen de Fietsersbond en wijkraad stadshart/Valkenberg. Ze eisen direct ingrijpen: ,,Om erger te voorkomen. We zijn er al ruim twee jaar mee bezig, we hebben er nu echt genoeg van.”