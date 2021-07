Hortend en stotend krijgt Breda een verbod op gebruik lachgas: ‘Dit leidt alleen maar tot meer problemen’

BREDA - Er komt in Breda een verbod op het gebruik van lachgas. Dat kan omdat de gemeenteraad akkoord is gegaan met een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Sommige fracties vinden dat dit besluit dubieus tot stand is gekomen.