Horrorslachting van 'favoriet schaap' raakt fokker in ziel: 'Ze beseffen niet wat ze ons aandoen’

Gesprek met woonwagen­be­wo­ners in Breda over nieuwe locatie

7:30 BREDA - De gemeente Breda gaat in gesprek met een vertegenwoordiging van woonwagenbewoners over een standplaats voor de bouw van tien woningen. Het gaat om een groep die in collectief verband (CPO) en in eigen beheer wil bouwen. De CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) heet Wonen in Familieverband.