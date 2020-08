Horecazaak Bel Air Breda verhuist wegens succes naar groter pand: ‘Tegen de stroom in’

Is het een beetje leuk wonen in Breda? Blijkbaar kan het beter: ‘Er is meer dan de binnenstad’

9:00 BREDA - Een beetje pijnlijk is het wel. Als het gaat om de meest aantrekkelijke gemeente om te wonen in Nederland, scoort Breda niet erg hoog: 212 op een totaal van 355 gemeenten. Dat is elf plaatsen lager dan vorig jaar. Eigenlijk bevindt de hele Baronie zich in de achterhoede. Waarom? ‘Ze vergeten de buitenwijken'.