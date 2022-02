Horecaopleidingen erg in trek tijdens open dag Breda University

De maatregelen rond corona werden vriendelijk maar strikt gevolgd, maar ondanks dat overheerste het goede gevoel. ,,‘Prettig opgewonden’, zo zou ik het willen omschrijven.’’

Vooraf intekenen om de open dag te bezoeken was geboden. Ondanks corona mocht BUas tussen 10.00 en 16.00 uur ruim 1.400 studenten verwelkomen. ,,Daarmee zitten we niet ver onder wat we normaal, dus zonder corona, op de open dagen binnenkrijgen’’, weet Marketing en Communication Manager Jan Willem Besselaar. Bijna alle aspirant studenten namen een van hun ouders of een andere begeleider mee. Tel daar alle medewerkers en rondleidende studenten bij op, en het was een prettige drukte op de campus aan de Mgr. Hopmanstraat.

Online

Alle opleidingen van de school voor hoger beroepsonderwijs zijn in drie gebouwen op de campus gehuisvest: Frontier, Ocean en Horizon. Net als de overkoepelende naam van het opleidingsinstituut is Engels de taal waarin alles wordt geduid. ,,Een kwart van onze nieuwe studenten komt uit het buitenland’’, verklaart Besselaar. ,,We hebben dan ook al heel lang ruime digitale mogelijkheden om vanuit alle windstreken onze school online te bezoeken. Je kunt van studenten uit Rusland, China of India niet verwachten dat ze even voor een open dag overkomen. Al zijn er vandaag ook Duitse studenten. Twee uurtjes vanaf de grens is goed te doen.’’

Volledig scherm Open dag Breda University of Applied Sciences. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Door corona heeft BUas de online mogelijkheden wel flink uitgebreid. Besselaar: ,,Dat is een hele mediamix, met webinars, veel video en een chatplatform. Maar daarnaast hebben we twee fysieke open dagen per jaar, in november en in februari. Daarnaast is er in april een open avond. We hebben rond de zevenduizend studenten, waarbij we jaarlijks tweeduizend nieuwe eerstejaars willen verwelkomen.’’

Grote trekker

Horizon, met daarin de horeca- en hospitality-opleidingen, is de grote trekker op de open dag. Het oude klooster met de kapel en de overkapte binnentuin bruist van activiteit, in de geur van lekkere hapjes. ,,In november waren we nerveus, en vooral bezorgd over gezondheid. Nu is de sfeer al meer zoals we het gewend waren. ‘Prettig opgewonden’, zo zou ik het willen omschrijven.’’

