Horecabroers Billy en Joris geven ondanks lockdown extra gas: ‘Niet stilletjes op bed liggen’

Stuurt Burger King klanten naar McDonald's? ‘Juist nu is creativi­teit nodig’

13 november BREDA - Je moet maar lef hebben. Een duurbetaalde campagne bedenken voor Burger King waarin je klanten ook naar concurrent McDonald's stuurt. Reclameman Lodewijk Varossieau noemt het vakmanschap in coronatijd. ,,We hebben elkaar in bittere tijden nodig, hè. Dat straal je ermee uit, en ondertussen wint Burger King sympathie."