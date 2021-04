Een aantal Brabantse ic-artsen stuurde een noodkreet aan minister Hugo de Jonge en ic-opperhoofd Ernst Kuipers: ‘We houden het niet vol’. Ze wilden daarmee duidelijk maken hoe hoog de nood is op de ic's en Nederlanders voorbereiden op de mogelijkheid van code zwart. Voelt de horeca zich daardoor niet geroepen om de heropening van terrassen toch nog even uit te stellen? Zeker met het mooie weer in aantocht zorgen terrassen voor meer reisbewegingen, volgens experts een van de oorzaken van besmettingen.



,,Ik zou niet weten wat het probleem is", zegt de Etten-Leurse Laurens Meyer, eigenaar van zo'n vijftig horecazaken door heel Nederland, waarvan twintig in Breda, en vijftien Burger Kings. ,,Meestal gaan mensen toch naar het dichtstbijzijnde terras. We organiseren fieldlabs waarbij duizenden mensen dwars door het hele land bewegen. Dan lijkt het mij geen probleem dat mensen naar terrassen gaan. Dat is in het verleden ook wel gebleken.”