Horecabaas Johan de Vos heeft begrip voor actie ondernemers: ‘De koek is op een gegeven moment op’

Bredase horeca zegt zaterdag ook na 20.00 uur open te blijven uit protest tegen coronabe­leid

BREDA – De cafés in Breda zijn zaterdagavond niet van plan om zich te houden aan de verscherpte coronamaatregelen. In plaats van 20.00 uur zullen zij ‘gewoon’ tot middernacht openblijven. Volgens Farid Bicane van café Nassau Breda doen ongeveer 80% van alle horecazaken in de binnenstad mee aan de actie.

18:00