Horecabaas Johan de Vos door het dolle heen: ‘Alsof je de loterij hebt gewonnen’

BREDA - Horecaondernemers reageren euforisch op de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels. Vanaf volgende week zaterdag kunnen Oranjefans weer EK-wedstrijden op grote schermen op het terras of in het café kijken. Ook kan een bezoek aan de kroeg of club tot diep in de nacht doorgaan. ,,Het is echt alsof je de loterij hebt gewonnen. Deze zomer ziet er nu wel even rooskleuriger uit dan die van vorig jaar”, beschrijft horecaondernemer Johan de Vos uit Breda.

,,Dit geeft zo’n enorme boost. Dat is eigenlijk niet te omschrijven. Eindelijk weer eens goed nieuws”, zegt De Vos, die in Breda café Boerke Verschuren uitbaat waar voor de pandemie bijna 900 mensen terechtkonden. Hij is blij dat vanaf 26 juni grote tv-schermen weer mogen om voetbalwedstrijden te kijken met een groot publiek. ,,En de 27e is meteen de achtste finale van het Nederlands elftal, dat is meteen in de roos.”

Tienduizenden euro's

Een volle zaak vol voetbalfans levert volgens de Vos al gauw tienduizenden euro’s omzet op. Maar de versoepelingen zijn vooral mentaal een grote meevaller na alle klappen die de horeca door de pandemie kreeg, zo legt hij uit. Dat er ook een einde komt aan verplicht vervroegde sluitingstijden, noemt de ondernemer zo mogelijk een nog grotere opsteker.

De Rotterdamse ondernemer Herman Hell, goed voor veertien horecazaken, was positief verrast door de persconferentie van het demissionaire kabinet. ,,Het gemoed gaat met factor 3 omhoog. De omzet nog niet, maar hoe ik het nu heb meegekregen is er nog meer mogelijk dan we van tevoren dachten.” Ook Hell heeft de grote tv-schermen voor EK-wedstrijden al besteld. Na het weekend zal hij met de gemeente plannen uitwerken om die op een veilige manier op te stellen. Maar ook hij vindt de grootste verbetering dat de openingstijden niet meer aan coronabeperkingen gebonden zijn.

Negatieve coronatest

Het betekent onder andere dat Hells kroegen die ‘s avonds worden omgebouwd tot club de hele nacht zouden kunnen draaien. Demissionair minister-president Mark Rutte zei dat nachtclubs en discotheken de afstandsregels binnenkort niet hoeven te handhaven. Dan moeten alle gasten wel een negatieve coronatest kunnen overleggen of bewijzen dat ze zijn gevaccineerd.

Hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan, weet Hell nog niet precies. ,,Als het op een zeer gastvrije manier gaat, wordt het een werkbare situatie. Maar als je twee dagen van te voren een halfuur moet rijden voor een test, dan wordt het moeilijk om ‘s nacht een volle club te hebben.” Hij hoopt dat gemeentes voor drukke uitgaansgebieden mobiele testlocaties gaan opzetten.

Uitgaan tot in de ochtenduren

Bij de Escape in Amsterdam, een van de grootste clubs van Nederland, is het volgens eigenaar Dick Poppe ook feest nu uitgaan tot in de ochtenduren weer kan. ,,Dat was heel erg onverwacht. Dat leek helemaal niet het voornemen”, zegt hij. Over de verplichting iedereen op vaccinaties of negatieve testen te controleren, maakt hij zich geen zorgen. ,,Daar gaan we gewoon handen en voeten aan geven. Dit is eigenlijk het eerste moment dat je, vrij onverwacht, open kunt. Wat is het alternatief? Dichtblijven?”