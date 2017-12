Horeca, woningen en winkels in pand Breda's Museum

Trio in Belcrum aangehouden met in­bre­kers­werk­tui­gen in de auto

9:28 BREDA - In de wijk Belcrum in Breda zijn dinsdagavond drie mannen aangehouden die rondreden met inbrekerswerktuigen in hun auto. De politie onderzoekt of de drie wat te maken hebben met de inbraakgolf in de wijk.