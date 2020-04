Horeca: ‘Wat wij doen, is watertrappelen met het vooruitzicht om te verzuipen’

Breda zoekt goede baksteen voor stadswater­plant

20:00 BREDA - Bomen die groeien uit kademuren. Over een paar jaar is het realiteit langs de Nieuwe Mark in Breda. En waarom ook niet? ,,De stad is een rotsachtige landschap waar een riviertje doorheen stroomt. In de gaten en kieren kan heel wat natuur ontstaan.’’