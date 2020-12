Horeca verbindt lot aan winkels: 'Als zij de deuren openen, doen wij dat ook’

Agent zet samen met slachtof­fer achtervol­ging in op fietsen­dief in Oosterhout

21 december OOSTERHOUT - Een 31-jarige man uit Breda is zondagmiddag op heterdaad betrapt tijdens het stelen van een fiets in Oosterhout. De man werd achtervolgd door het slachtoffer én door een agent die in zijn vrije tijd in de buurt was.