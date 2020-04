Horeca-overleg in Breda vergt meer tijd: ‘Dit regel je niet in één weekend’

Vorige week was er al overleg tussen de partijen. Dat is deze week voortgezet. Maar een oplossing ligt nog niet op tafel. “Je hebt enerzijds te maken met partijen voor wie het schaakbord groter is dan alleen Breda. En anderzijds blijft het ongewis hoe lang dit gaat duren", aldus bestuurslid Johan de Vos van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Goede wil

“Iedereen is vol goede wil. Maar dit regel je niet in één weekend,” aldus De Vos. Hij is blij met de maatregelen van de overheid, zoals de 4.000 euro die getroffen ondernemers kunnen krijgen, werktijdverkorting en (gedeeltelijk) overnemen van personeelskosten. “Dat geeft ons tijd om verder te praten.”

De verlenging van de horecasluiting tot in elk geval dinsdag 28 april, kwam voor De Vos niet onverwacht. “Dat is wel nog een lange periode, maar van de andere kant ben ik opgelucht dat het niet gelijk is doorgetrokken tot 1 juni.”

Scenario's