Horeca-ondernemer Patrick van Asch denkt altijd in concepten

INTERVIEWDe Bredase horeca-ondernemer Patrick van Asch heeft inmiddels tien zaken in zijn portefeuille. Waar hij in eerste instantie vooral rond de Havermarkt actief was, richt hij zijn blik nu ook op andere delen van Breda en zelfs daar buiten.

De muur van eetcafé De Corenmaet aan de Bredase Havermarkt is versierd met een reeks kleurige vlinders. Aan diezelfde muur hangt ook een stierenkop. "Ik denk bij de inrichting van een horecazaak altijd in concepten. En hier heb ik gekozen voor 'elegant en stoer'. Dat komt overal in terug", zegt Patrick van Asch.

De Corenmaet is de jongste aanwinst van Van Asch (43), die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende horeca-ondernemers in Breda. Binnenkort voegt hij de tiende zaak toe aan het portfolio van zijn bedrijf Van Asch Beheer, want per 1 oktober neemt hij De Fazanterie in Ulvenhout over.

Ambitie

En de honger is nog niet gestild. "Het is de ambitie om verder te groeien. Zolang ik er plezier in heb, wil ik dat blijven doen. Nu mijn kinderen groter worden, kan ik ook breder gaan kijken. Ik heb me tot nu toe bewust op Breda geconcentreerd omdat ik niet te ver van huis wilde zijn, maar met De Fazanterie wil ik een nieuw concept gaan neerzetten dat ik ook landelijk uit wil gaan rollen."

Hoe dat concept er uit gaat zien, onthult Van Asch nog niet. Wel is duidelijk dat het om locaties gaat die goed per auto bereikbaar zijn, waar jong en oud terecht kunnen voor eten en drinken en waar feestelijkheden kunnen worden gehouden van verjaardagen tot trouwerijen.

Liquid

Van Asch is nu bijna twee decennia actief in de Bredase horeca. Hij was barkeeper in Rotterdam toen horeca-ondernemer Laurens Meyer hem in 2000 naar Breda haalde om bedrijfsleider te worden in de toenmalige discotheek Liquid. Werken tot diep in de nacht lag hem echter niet zo. "Toen ben ik 2001 café Bruxelles gaan pachten. Daar was ik de eerste jaren bedrijfsleider, portier, kok en deejay," lacht hij.

Havermarkt

Vervolgens ging hij gestaag uitbreiden. Met aan name aan en rond de Havermarkt nam hij zaken over. Inmiddels heeft hij daar de Suikerkist, Peddels, Bruxelles, De Vrachtwagen en The Burgerbar (al staat die laatste te koop). Al die zaken hebben hun eigen karakter. "De Suikerkist is gespecialiseerd in gin, De Corenmaet in wijn, Bruxelles in speciaal bier en bij De Vrachtwagen komen mensen voor een pilsje."

Van Asch denkt niet dat die dominantie ten koste gaat van andere ondernemers aan de Havermarkt. "Als we een evenement doen, doen we dat samen. Het is niet zo dat ik alles naar me toe trek. Dat ik nu alle zaken heb met een terras op het middenplein, betekent vooral dat het meer een collectief wordt, met volledige verlichting en volledige verwarming."

Café Noir

De afgelopen jaren is Van Asch - die ook nog Parc aan de Grote Markt heeft - ook buiten het centrum gaan kijken. Zo kocht hij vorig jaar Café Noir aan de Ginnekenweg. Het bruine café kreeg een complete make-over. "Kosmopolitisch, Frans, elegant. Dat zijn trefwoorden voor het concept waar we mee zijn gaan werken. Daar was niet iedereen van gecharmeerd. Er zijn ook mensen niet meer teruggekomen zijn. Die vonden dat het te veel veranderd was. Maar het is nog steeds een authentiek café, met ook een buurtfunctie. En je ziet dat het werkt. Er komen nu bijvoorbeeld ook meer dames, die zich daar goed op hun gemak voelen."

Texas Hoeve

Nog verder uit de binnenstad, in de Haagse Beemden, kocht Van Asch eind 2016 de Texas Hoeve. In eerste instantie wilde hij die zaak verbouwen. Maar hij kwam tot de conclusie dat nieuwbouw beter zou zijn. In april presenteerde hij het plan om driehonderd meter verderop, aan de Asterdplas, een groot café-restaurant te bouwen. Dat stuitte op scepsis van omwonenden. Bovendien moeten er allerlei procedures doorlopen worden.

Van Asch heeft inmiddels duidelijk twijfels of hij het gaat doorzetten. "Ik ben dat nog aan het overwegen. Maar ik heb niet zo'n zin om drie jaar met een aktetas onder mijn arm naar het stadskantoor te lopen, terwijl de directe omgeving zijn bedenkingen heeft."

Nieuwe horeca moet wel iets toevoegen



Ook Patrick van Asch ziet om zich heen dat de horeca onstuimig groeit in Breda. Van Asch, die ook in het bestuur van het Ondernemersfonds in de binnenstad zit, is voor een vrije markt, maar denkt wel dat er een stop moet komen op het omvormen van winkelpanden tot horeca. "Het moet wel een goede mix blijven." Dat laatste vindt ook Ivo Mermans van horecamakelaardij Hormax. Hij ziet dat met name de markt voor de daghoreca verzadigd raakt. "Als je nu weer een nieuwe zaak wil beginnen met koffie en een huisgemaakt taartje, moet je je afvragen of dat verstandig is," aldus Mermans. Mermans en Van Asch denken dat er nog steeds ruimte is voor (beperkte) groei. "Dan moet het wel iets toevoegen aan de stad," zegt Van Asch. Mermans ziet wat dat betreft zeker in het luxe segment nog kansen. Mermans constateert ook dat Breda landelijk op de kaart staat: "Er zijn nog veel landelijke partijen die hier iets willen beginnen maar die zoeken 500 vierkante meter of meer en en dat is lastig te vinden." In Breda staan veel zaken ter overname, waarvan enkele pas kort bestaan. Dat wil echter niet zeggen dat het slecht gaat, zeggen Van Asch en Mermans. "Er zijn soms bedrijven niet het gewoon niet redden," zegt Van Asch." Voor sommige zaken die geen buiten hebben, is de lange zomer bijvoorbeeld nadelig geweest. Als je veel vet op de botten hebt, kan dat het laatste zetje geven." Achter de cafés en restaurants die te koop staan, zitten verschillende verhalen. "Sommige ondernemers willen gewoon cashen of met pensioen gaan", zegt Mermans. "Soms zijn er privéredenen. En soms loopt een zaak inderdaad niet. Maar er zijn eigenlijk maar erg weinig faillissementen."