Horeca nieuwe jazz-podia unaniem tevreden en hongerig naar meer

Voor Nils Lievense, eigenaar van café Lievense, is Breda Jazz nu al geslaagd. ,,Het is boven verwachting druk geweest, met goede optredens en gezellig publiek.” Op sommige momenten was de aanloop zelfs zo groot dat café-uitbater links en rechts extra personeel moest zien te regelen. Iets dat geen gemakkelijke taak blijkt te zijn tijdens Breda Jazz. ,,Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar het is goed gekomen en het is ook erg leuk geworden.”

Naast een beter werkrooster wil Lievense volgend jaar ook een buitenbar om de mensen daar makkelijker te bedienen. Wellicht kan hij hiervoor een balletje opgooien bij het nabijgelegen restaurant de Botanist. Net als Lievense is eigenaar Bas Remie pas net geopend en is hij erg gelukkig met het nieuwe Jazzboulevard voor de deur. ,,Toen we hier kwamen zitten hebben we ook meteen contact gezocht met de organisatie van Breda jazz om te kijken of er iets mogelijk was.” Waar het podium op de Tolbrug nu vooral voor dweilorkesten is wil Remie volgend jaar graag een groter podium met vaste acts.

Steggelen