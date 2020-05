Horeca in Breda steeds optimistischer over doorgaan oefendag: ‘Steun burgemeester is cruciaal’

Hij is in een goed humeur. ,,Natuurlijk‘’, lacht De Vos, vice-voorzitter van de Bredase afdeling van Horeca Nederland en uitbater van café Boerke Verschuren, ,,want ons plan om te gaan oefenen is weer een stapje dichterbij gekomen. Toen we met het idee kwamen om vóór de landelijke openstelling van de horeca alvast in Breda te gaan oefenen zei iedereen dat dat kansloos was. Maar ik schat dat de oefendag komende maandag doorgaat inmiddels op fifty-fifty. Zeker nu ook de burgemeester en de de gemeente zich erachter hebben geschaard. Anders was het inderdaad kansloos geweest.‘’