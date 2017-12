Horeca en honderd huurwoningen in oude Bredase kweekschool

BREDA - Er komen in totaal honderd huurappartementen in en achter de voormalige kweekschool aan het Dr. Jan Ingenhouszplein in Breda. De kapel bij het gebouw krijgt een horecafunctie en er komen commerciële ruimtes.

Dat blijkt uit het definitieve ontwerp voor de verbouwing van het complex, waar nu nog de scholengemeenschap De Rooi Pannen is gevestigd.

Eigenaar van het monumentale gebouw is de particulier belegger Mike Heesen, die er de afgelopen jaren al een grondige restauratie heeft later doorvoeren. Namens hem is ingenieursbureau Vrijborg uit Vught begin dit jaar samen met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een herbestemming.

"Dat was een hele plezierige samenwerking. Het college is inmiddels akkoord en ook met de buurt hebben we goed overlegd. Dus nu kunnen we de procedure in," aldus projectmanager Michiel Tiggeloven van Vrijborg.

Buurt

Dat de omgeving achter de plannen staat, bevestigt An van Dixhoorn, die met haar bedrijf B_in Motion de buurt betrokken heeft bij het project. "Mensen hebben echt invloed gehad. Bijvoorbeeld dat er woningen voor starters en ouderen komen en dat in de kapel horeca voor de buurt komt."

De appartementen - die in het betaalbare huursegment vallen - komen aan de voorzijde van het gebouw op de verdiepingen. Op de begane grond is ruimte voor een commerciële invulling. "We denken niet zo zeer aan winkels maar meer aan kantoor- en zorgfuncties. Daar zoeken we nog kandidaten voor," aldus Tiggeloven.

Terras

Aan de zijkanten (de vleugels) zijn ook op de begane grond woningen gepland. Verder wordt de gymzaal, die op het achterterrein staat, herbouwd tot een appartementencomplex. Daaromheen is ruimte voor parkeerplaatsen en veel groen. "De achterkant wordt semi-openbaar. Daar is een toegang voor voetgangers en er komt een terras voor bij de horeca in de kapel," zegt Tiggeloven.

Vrijborg hoopt in augustus 2018 met de verbouwing te beginnen. Oplevering zou dan omstreeks eind 2019 plaats kunnen vinden. De huidige gebruiker van het gebouw, scholengemeenschap De Rooi Pannen, verhuist volgend jaar naar de Seelig Kazerne in Breda.