Horeca-checkpoints: ook in Breda met polsbandje als test- of vaccinatiebewijs naar de kroeg

BREDA - In navolging van Oosterhout kun je vanaf zaterdag ook in het Bredase uitgaansgebied na een QR-scan met een polsbandje om de pols op kroegentocht. Dat maakt de gemeente Breda vrijdagmiddag bekend.

Vier zogeheten horeca-checkpoints in de binnenstad moeten de controledruk op het bezit van een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest op de cafés verminderen. De checkpoints worden voorlopig alleen in het weekend ingezet.

Vanaf zaterdag is een QR-code of negatieve PCR-test nodig om bij de horeca naar binnen te gaan. Om lange wachtrijen te voorkomen en de ondernemers te ontlasten, richt de gemeente vier horeca-checkpoints in. Naar het voorbeeld van Oosterhout dat met een zelfde systeem werkt.

Veilig uitgaan

Wie een vaccinatie- of testbewijs heeft kan dit bij een van de cabines laten zien en krijgt vervolgens een polsbandje. Met dit bandje kunnen gasten in de Bredase horeca terecht.

Burgemeester Paul Depla hoopt op deze manier de horeca te ondersteunen. ,,De nieuwe situatie vanaf 25 september maakt dat het weer mogelijk wordt voor mensen om op een veilige manier uit te gaan. Iets waar velen lang naar uit hebben gekeken. Dat de situatie voor veel horecaondernemers nog steeds niet optimaal is, weten we. Maar we proberen te kijken naar wat er wel kan.”

De terrassen in Breda zijn klaar voor het weekend.

Wethouder Binnenstad en Economie, Boaz Adank: ,,We hebben altijd gekeken naar hoe we samen met Bredase ondernemers er het beste van kunnen maken om het virus zo min mogelijk een kans te geven en toch te kunnen blijven ondernemen. Met deze horeca-checkpoints willen we de ondernemers deels ontlasten.”

Johan de Vos, vice-voorzitter KHN Breda: ,,Hartstikke fijn dat de gemeente Breda ons zo te hulp schiet. We zijn ontzettend blij als KHN dat ze ons tijdens deze ‘laatste loodjes’ hun best doen om het ons zo makkelijk mogelijk te maken. Bij de kroegen gelden verder nog wel hun eigen huisregels, maar dit maakt het al een stuk makkelijker”

De vier horeca-checkpoints komen aan het Kasteelplein, op de Grote Markt, de Oude Vest en bij De Haven. Op vrijdagen (van 14.00u-23.30u) en zaterdagen (van 12.00u-23.30u) kunnen bezoekers hier op vertoon van een test- of vaccinatiebewijs een polsbandje voor toegang in de horeca ophalen. Steeds in een andere kleur, omdat een negatieve PCR-test maximaal 24 uur geldig is.

De horeca houdt de verantwoordelijkheid voor het testbeleid. Zij controleren nog steeds zelf of gasten een bandje, een vaccinatie- of testbewijs hebben. Voorlopig worden de polsbandjes alleen in het weekend ingezet om de horeca te ondersteunen op deze drukke dagen.