Horeca Breepark ook 's nachts open bij evenementen

Het college van B&W wil daartoe de drank- en horecaverordening aanpassen. Het voorstel komt woensdag aan de orde in de gemeenteraad.

In hal op Breepak zijn tot nu toe drie dance-evenementen gehouden met ruimere openingstijden (na 02.00 uur). Dit is telkens geregeld op incidentele basis. Er is echter een meer structurele regeling nodig, aldus het college. Bovendien zijn er verzoeken binnengekomen van McDonald's en bioscoop Kinepolis om ruimere tijden te mogen hanteren in het kader van evenementen.

Dancefeesten

Het college wil hier aan meewerken omdat zo nieuwe activiteiten naar Breda gehaald kunnen worden. Het gaat met name om dancefeesten. Met ruimere tijden, kan Breepark concurreren met vergelijkbare locaties elders in het land. Behalve in de hal, zouden er ook nachtelijke evenementen in Kinepolis plaats kunnen vinden, zoals bijzondere premières of een Halloween-nacht

De ruimere tijden gaan niet permanent gelden, maar worden gekoppeld aan de evenementenvergunning die per activiteit moet worden aangevraagd. Op die manier kan de gemeente per geval beoordelen of er maatregelen moeten worden getroffen ter bescherming van de openbare orde.

Meeliften

De horecazaken op Breepark kunnen eventueel meeliften op de ruimere tijden. Dat moeten ze dan wel zelf ook aangeven in de aanvraag voor een evenementenvergunning.

Op Breepark zitten al langer de restaurants McDonald's en 5th Avenue. In de schil van het complex waar de hal zit, zijn inmiddels ook drie horecazaken geopend: Vier Hoog, Happy Italy en Restaurant Vandaag. Daar komen nog een grand café en een pannenkoekrestaurant bij. Al deze zaken kunnen straks in theorie na 02.00 uur open blijven bij een nachtelijk evenement.

Leegloop

In een zienswijze op het voorstel schrijft Koninklijke Horeca Nederland te vrezen voor leegloop van de horeca in de binnenstad als Breepark meer mogelijkheden krijgt. Het college wijst er op dat Breepark een heel ander karakter heeft en de tijden alleen aangepast worden bij evenementen.