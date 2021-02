Horeca Breda regelt ludieke picknick: ‘We kunnen wel een feestje gebruiken’

VIDEOBREDA - Met een temperatuur van amper acht graden boven nul is het nog best fris op de Grote Markt van Breda. Maar met Boogie Wonderland van Earth and Fire uit de speakers en wat kunstgras is het nog best goed uit te houden tijdens de ludieke protestactie die is georganiseerd door ongeveer zestig ondernemers in de binnenstad, maar ook in het Ginneken en Princenhage.