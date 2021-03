Horeca blij met gratis steun Bredase advocaten

Botsing in raad Breda over beoogde bedrijven­lo­ca­ties, Ba­vel-Zuid en Rithmees­ter­park II

28 februari BREDA - De oppositie in Breda komt in botsing met de coalitie over potentiële bedrijvenparken in de stad. Dat bleek donderdagavond tijdens de zoveelste raadssessie over de zogeheten ‘versnellingsopgave werklocaties’. De SP en het CDA zetten de hakken in het zand en zien er niets in om Bavel-Zuid en Rithmeesterpark II nu aan te wijzen als mogelijke bedrijvenspots.