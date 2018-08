Horeca bij haven Terheijden is er klaar voor

TERHEIJDEN - ,,Mooi he?” De 19-jarige Steffi van Komen uit Terheijden wijst enthousiast naar de knalroze foodtruck van Sovak. Deze staat sinds donderdagmiddag bij de haven van Terheijden en valt goed op. In het kader van haar dagbesteding gaat Steffi hier iedere week werken.

Zorginstelling Sovak gaat tot en met eind oktober iedere donderdag en vrijdag de horecastandplaats bij de haven bezetten. Tussen 10.00 en 16.00 serveren cliënten zelfgemaakte appeltaarten, broodjes en dranken.

,,De gemeente was blij met ons voorstel. Dit idee leefde al langer bij ons, maar het moest nog uitgewerkt worden. Ook duurde het even voordat de foodtruck klaar was”, aldus José Vermeulen uit Terheijden. Zij werkt als begeleidster voor Sovak en is een van de initiatiefnemers van dit project.

Dagbesteding

Vermeulen: ,,Cliënten hebben hier een leuke dagbesteding aan. Niet alleen degenen die in de truck staan. In het activiteitencentrum, aan de Ruitervaartseweg in Terheijden, worden de appeltaarten en broodjes gemaakt door cliënten. Maar ook bijvoorbeeld tafeldecoratie om het terras aan te kleden.”

Zelf hebben ze twee grote picknicktafels, deze bieden plaats aan zo’n twaalf gasten. Het gemeentemeubilair biedt nog eens plaats voor nog negen recreanten. Het uitzicht op het pontje aan de ene kant en de pittoreske molen aan de andere kant.

Netjes

Op de achtergrond is cliënt Melissa Melisse (37) uit Terheijden bezig met het aanharken van het omliggende grasveldje. Ze heeft veel zin in haar nieuwe project. Melissa: ,,Ik heb me gelijk aangemeld om hier te mee te helpen. Ik ga hier elke vrijdag staan. Nu zorg ik ervoor dat het netjes is.”

Weekenden