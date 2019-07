Hordelopen met atlete Nadine Broersen over de Willemstraat in Breda

BREDA - Met een serie atletiekevenementen in diverse binnensteden wordt het winkelend publiek verrast met topsport. Breda start deze serie met het aanbieden van een wedstrijd over de horden.

,,Welkom in het zonnige zuiden, gelukkig is er veel zuurstof in de lucht." Met die woorden opende speaker Frans Jacobs de Urban Athletics Series in Breda. Na een heftige onweersbui met veel hemelwater werd het gelukkig net op tijd droog om alsnog van start te gaan met een spectaculaire demo hordelopen. Niet zoals normaal het geval is op een atletiekbaan, maar midden in Bredaas rode loper, de Willemstraat.

Spikes

Nadat de vrijwilligers van Sprint het regenwater met vereende krachten naar de zijkanten van de tijdelijke baan hadden gedweild kon gestart worden. Nadine Broersen beet het spits af. ,,Een geweldig leuk idee. Omdat er op deze baan niet met spikes kan worden gelopen maak ik er een demo van. Ik neem geen enkel risico met het oog op de naderende topwedstrijden in Doha en Tokio." De meerkampster van Sprint zoefde daarna soepel over de obstakels richting het Valkenberg.

,,Wij zijn blij met dit initiatief. Het brengt de sport de stad in. Op atletiekbanen komen veelal alleen de vaste toeschouwers kijken, hier maken veel mensen kennis met deze tak van sport." Deze tekst is van Karel Dollekens die samen met Mirjam Wallien aanwezig is namens de gemeente Breda. Zij zien de jeugdatleten met veel plezier deze extra sportmiddag beleven. ,,Het is mooi dat een vereniging als Sprint dit initiatief oppakt, dan weten we zeker dat het goed komt."

Kracht

Paul Alberts, voorzitter van Sprint, is blij met deze opmerking. ,,We kregen wel heel erg laat de info door omtrent dit evenement. Dan zie je de kracht van Sprint. Een aantal mensen gaat dan extra hard werken en dan lukt het alsnog."

Naast Broersen is ook de 19-jarige Guus Nijkamp (Spado) actief. ,,Het is wel een beetje link, maar ik ga niet volle bak. Mijn trainster Marjan Olyslager was zelf tot voor kort recordhoudster op de horden. Ze vind dit prima, maar ik moet me niet blesseren zo vlak voor de NK senioren."