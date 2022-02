Hoppend van bankje naar bankje op zoek naar de liefde voor elkaar

Groenbewust Bomen kappen voor de toekomst van het bos: zo gaat het eraan toe

RIJEN - Van de krant die je leest, de tafel waar je aan zit tot het potlood waar je mee schrijft: hout is overal in ons dagelijks bestaan. Toch roept het kappen van bomen in het bos veel weerstand op. ,,Het belang van het bos staat altijd voorop”, zegt Stella Verkroost (43), boswachter in de Baronie.

2 februari