Hoppa: in één keer drie hectare groen er bij in de stad

COLUMNIn maart vond op het stadhuis in Breda een ‘Internationaal Mussencongres’ plaats. Ik ben er even binnengelopen en zag dat het congres bestond uit een dozijn vogelkenners uit diverse Europese landen. Liefhebbers, dat was me gelijk duidelijk. Het ontbrak nog maar net aan een verrekijker om hun nek.

Ik herken dat, want als kind was ik zelf een fanatiek vogelaar. Dankzij het boekje Wat vliegt daar kende ik feilloos het verschil tussen een slechtvalk en een torenvalk of tussen een pimpelmees en een koolmees. Maar helaas ben ik die interesse ergens kwijtgeraakt op weg naar volwassenheid.

Het was dan ook niet tot me doorgedrongen dat de huismus zó erg uit beeld is geraakt. Op het congres kwam ik er achter dat sinds 1980 - zo’n beetje toen ik mijn verrekijker opborg - het aantal mussen in Nederland met maar liefst vijftig procent is gedaald.

Deze week was ik op een bijeenkomst in het oude belastingkantoor. Het ging onder meer over biodiversiteit en weer kwamen vogels ter sprake. Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming vertelde over de achteruitgang sinds 1990 van het aantal stadsvogels, want ook kauwen, sperwers of merels komen minder voor. Grotendeels is dat te wijten aan de verstening van de stad.

Maar het tij is te keren, zei Jip. Hij liet plaatjes zien van nestkasten die je in gevels kunt inbouwen en van groene daken. Het meest frappeerde me echter de voorbeelden van groene parkings, waar gras op roosters groeit zodat er toch auto’s kunnen staan. Zo simpel kan het dus zijn.

Dus laten we om te beginnen het Chasséveld en Vlaszak/Beyerd snel omvormen tot groene parkeerterreinen (en tegelijk grasstroken op het dak van de Chassé Parking leggen). Hoppa: in één keer drie hectare groen er bij in het centrum: minder hittestress, betere waterafvoer en vogels kunnen er volop naar insecten en zaden pikken.

Dat kost wat, maar voor zo’n mooie parking wil een automobilist best iets meer betalen. En verder zetten we het héle budget van Citymarketing in. Betere reclame voor ‘de stad in een groen park’ is er immers niet als Breda straks in heel Europa tijdens de Vuelta vol in beeld is.