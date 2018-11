Hoorzitting kloosterhotel Seminarieweg achter gesloten deuren

BREDA - Een uitzonderlijke ingreep: de bezwaarcommissie in Breda die achter gesloten deuren een hoorzitting houdt. Dinsdagmiddag was dat het geval in een door bewoners aangespannen zaak rond de toekomst van het klooster aan de Seminarieweg in Bavel, randje stad.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de beslotenheid zit in een integriteitsonderzoek naar de partij die in het vroegere klooster een hotel wil bouwen, een zogeheten Bibob-onderzoek. Voorzitter Jaap Belt van de Stichting Behoud Landschappelijke Driehoek die een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de omgevingsvergunning wil het liefst openheid in de zaak.

Paters

Er zijn de afgelopen tien jaar al de nodige ontwikkelaars geland op het klooster, waar ooit de paters van het Heilige Hart vertoefden, met aan de achterzijde een kloostertuin van 12 hectare. Het was investeerder Jan Dane die er een luxe retraitehotel van wilde maken. Het bestemmingsplan is op dat bouwplan afgestemd. Hotel Parc Dane kwam nooit van de grond, waarna het complex in handen kwam van de Bredase ondernemer Pieter Bosma.

Teleport

Hij kreeg na een integriteitsonderzoek groen licht voor hotel Old Willow. Maar Bosma stapte begin dit jaar uit de Seminarie BV waarna de hotelketen Teleport instapte. De bewoners in de ‘driehoek’ wantrouwen de zaak, al jaren. Belt: ,,Dit wordt geen retraitehotel. We zien in de plannen geen investering in ontspanning, geen welness. Er is geen aannemer, geen begroting.”

Hotel de Bavel

Maikel Hemminga, die aan het roer staat van Teleport betreurt het bezwaar. Hij wijst op een concept-visie waarin het klooster is gedoopt in Hotel de Bavel, met sfeerimpressies. ,,De stichting trekt voorbarige conclusies. We streven wel degelijk naar luxe, en naar beleving”, denkt hij aan de sfeer van landgoed Wolfslaar en moestuinen op het landgoed voor kweek van streekproducten.