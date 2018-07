Hoon over Koepelplan in Breda: 'En daarna moet zeker de toren van de Grote Kerk!'

,,Absurd! Hoe verzin je het’’, reageert de Bredase Petra de Hoon-Van Duren verbolgen op de sociale media. En ze is bepaald niet de enige. Het idee van het Rijksvastgoedbedrijf om de voormalige Koepelgevangenis van zijn karakteristieke dak te ontdoen en dat als paviljoen op het Chasseveld neer te zetten, stuit bij veel Bredanaars op veel kritiek.

Appartementen

Deze week werd duidelijk dat het vastgoedbedrijf, in een poging het meest bekende gebouw van Breda aan de man te brengen, zelf enkele wilde ideeën heeft bedacht hoe je de Koepel in de toekomst zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als appartementencomplex. Maar dan zonder dak. Dat zou je in de ogen van het staatsbedrijf veel beter op het Chasséveld kunnen neerzetten.

Park

Dat staat nu nog veel met auto’s, maar als het aan het Rijksvastgoedbedrijf ligt, kan je daar veel beter een park van kunnen maken, met het dak van de Koepel dat dienst doet als paviljoen als stralend middelpunt van dat nieuwe park. Veel vrienden lijkt het bedrijf met het plan niet te hebben gemaakt. Op internet regende het reacties. Varierend van ‘afblijven’, tot ‘eeuwig zonde’ en ’historische gebouwen laat je met rust. Ze bepalen de identiteit van de stad’.

Toren

Met dat laatste is Piet Maanders, voorzitter van de wijkraad Stadshart Valkenberg, het roerend eens. Bij terugkomst van vakantie wist hij even niet wat hij las toen hij de krant opensloeg. ,,Ik dacht het moet toch niet veel gekker worden. Het dak van de Koepel! En wat is dan het volgende plan? De toren van de grote kerk halen en die ook maar ergens anders neerzetten?’’

Autoverkeer

Maanders is dus fel tegen. Hoewel. Een onderdeel in het plannetje kan hij wel waarderen. ,,Van het Chasséveld een park maken zou ik wel zien zitten. Het autoverkeer in de stad loopt toch al de spuigaten uit. Wat minder parkeerplaatsen in het centrum en wat P&R-plaatsen aan de rand van de stad zou welkom zijn.''

Proefballonnetje

De gemeente Breda noemt het idee van het Rijksvastgoedbedrijf niet meer dan een 'proefballonnetje'. Maar wel eentje met durf. ,,Het is een goede en creatieve manier om de mogelijkheden voor het gebouw en het gebied te verkennen. We zijn blij dat ze met ons meedenken'', laat een woordvoerder op het Stadskantoor weten.

Overleg

De gemeente is momenteel in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de verkoop van de Koepel. De eigenaar wil het gebouw verkopen, de gemeente is weliswaar geen potentiële koper, maar kijkt en beoordeelt wel mee wat er met de Koepel gaat gebeuren. Daarbij kijkt de gemeente vooral naar de ontwikkelingen van de stad en het gebied waarin de Koepel ligt.