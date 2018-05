Hoogtevrees? Dan komt de coach van het gerechtsgebouw helpen

Verbod zwaar verkeer moet Veldstraat Zundert ontlasten

9:30 ZUNDERT - De gemeente Zundert is van plan extra te investeren in de Veldstraat om deze verkeersveiliger te maken en minder druk. Ook wil het gemeentebestuur een verbod op zwaar verkeer in deze straat. De aanpassingen komen voort uit overleg met de betrokken bewonerscomités.