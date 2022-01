Hoogste taakstraf geëist na beroving als een ‘angstige hel’ die een buit van 10 euro opleverde

7 tips Geluk in onzekere tijden: zo kom je de donkere dagen door als er niets is om naar uit te kijken

De wintertijd is voor velen een sombere periode vanwege het koude weer en de donkere dagen. Ook lijkt bijna twee jaar sinds het begin van de pandemie, het einde nog niet in zicht. Er blijft daardoor niet veel meer over om naar uit te kijken. Met blue monday in het vooruitzicht geeft gelukstrainer Annelieke Selbach uit Breda zeven tips over geluk, en wat je in deze onzekere tijd kan doen om het hoofd boven water te houden.

