Hoogspanningslijnen eind 2022 onder de grond

De planning: medio 2021 moeten de werkzaamheden beginnen. ,,De bedoeling is dat we de boringen gestuurd gaan doen”, vertelt Harry Kraus van netbeheerder TenneT. Het hele gebied hoeft niet opengelegd te worden: het idee is dat er onder de grond wordt geboord. ,,Zodat de overlast voor de bevolking tot een minimum beperkt wordt.”

Goede ontwikkeling, maar het heeft wel erg lang geduurd, zegt Onno Weidema. Hij woont sinds 1987 in de wijk Paradijs. Vlak onder de hoogspanningslijn. ,,Toen speelden die gezondheidsrisico’s nog niet. En die lijnen zouden binnen tien jaar verdwijnen. Nu zeggen ze: er is een kleine kans dat het hinderlijk is. Maar mijn kinderen hebben hier ook jaren gewoond.”

Het was een lang proces, erkent wethouder Paul de Beer. In de begroting van 2019-2022 is er ruim 3 miljoen vrij gemaakt voor de verkabeling. Dat is ongeveer 20 procent van de kosten. ,,Het was geen directe bedreiging. Maar er was dat latente gevoel dat het een effect kon hebben op de gezondheid. Dat kunnen we nu wegnemen.”