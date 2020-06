Hoogbouw in Breda: ‘Moeten we een soort Etten-Leur blijven?’

BREDA - ,,Maak nou toch niet altijd die vergelijking met Manhattan of Rotterdam! Dat is toch geen eerlijke vergelijking?’’ Nog één keer had de raad van Breda het over hoogbouw. Dat leidt elke keer weer tot bijzondere emoties: ,,Moeten we dan een soort Etten-Leur blijven?’’