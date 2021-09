Hoogbouw in Breda leeft vooral in Heusdenhout: ‘Laat het geen megalomane flats zijn’

Hoofdklas­se­kra­ker tussen Baronie en Moerse Boys: geen echte derby, wel reclame voor de regio

25 september Baronie versus Moerse Boys is een affiche om je vingers bij af te likken, maar of het een échte derby is... Aanvallers Jorik Mijnhijmer en Jesse Mouws vertellen over hun gevoel, de competitiestart en wagen zich aan een voorspelling.