Hoogbejaarde vrouw uit Zundert belt 112 terwijl inbreker naast haar bed staat

Zundertse expo over verborgen boodschap in Boomwor­tels

9:11 ZUNDERT - Carie van der Kloot woont in Wortel. Een Vlaams dorpje in de buurt van Hoogstraten. En, noem het toeval of niet, het laatste jaar was ze compleet geobsedeerd door wortels. Boomwortels. Geschilderd door Vincent van Gogh.