Hoofdverdachte moord Chaam bekent in de rechtbank van Breda

Ring Antwerpen dicht na verf over de volledige breedte, omrijden via Bergen op Zoom

15:04 BERGEN OP ZOOM – Chaos op de snelwegen rond Antwerpen. De ring is in de richting van Gent volledig afgesloten ter hoogte van Deurne omdat over de volledige breedte een lading witte verf en/of lijm is terechtgekomen.