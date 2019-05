Hoofdrol voor Nassauklok op Nationale Klokkenluidersdag in Breda

De dag speelde zich vanzelfsprekend af rond de Grote Kerk, maar ook het Begijnhof en het stadhuis op de Grote Markt vielen binnen het programma.

Theo Kloet, voorzitter van het Bredase gilde, legde de zin van het evenement uit: ,,Het is prima om weer aandacht te krijgen voor het klokkenluiden. Daarnaast kunnen we netwerken met de andere ‘luiders’ van Nederland.” En over de aanwezigheid van de Belgische gildebroeder: ,,Daar gaan we later deze dag officieel een vriendschapsband mee aan.”

Klokje stadhuis

De dag begon met een bijeenkomst rond het stadhuis op de markt, in bijzijn van burgemeester Paul Depla. ,,We gaan de klok in het torentje van het stadhuis weer luiden, al weten we nog niet precies wanneer.” Stadsbeiaardier Paul Maassen, ook aan tafel in de Grote Kerk: ,,Dat klokje is het oudste van Breda, het stamt uit 1403. Dus het is veel ouder dan de grote Nassauklok, hier in de toren.” Die is van 1695 en een geschenk van Willem III.

Dubbelfunctie

Die Nassauklok is ondanks dat toch de hoofdrolspeler van de Klokkenluidersdag. Maassen en Kloet leggen uit dat de klok onderdeel is van het carillon, dat Maassen regelmatig bespeelt. In die zin heeft het gevaarte een dubbelfunctie en twee manieren van bespelen. Met een hamer worden de klanken verzorgd bij het orgelspel.

Maar het echte klokkenluiden, dat is natuurlijk andere koek. Het gebeurt volgens Kloet 20 tot 25 keer per jaar. Dan heb je het over speciale gelegenheden, zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag en Nassaudag. Het bekende ‘ding-dong’ schalt dan over de stad. En op 5 mei wordt de klok ‘geklepeld’. Door een speciale constructie rond de klok hoor je alleen ‘ding’ - of ‘dong’- , omdat de klepel maar één kant van de klok aanslaat. Dat geeft een plechtiger effect.

Luidmeester

,,Het Bredase gilde telt nu 24 leden, de jongste is in de 20 en de oudste 85", zegt Kloet. ,,Twee leden zijn vrouw.” Lid worden kan niet zomaar, er is een wachtlijst. Overigens is voor het luiden van de Nassauklok ruim een derde van de gildeleden nodig. Het gevaarte weegt 3.750 kilo schoon aan de haak, en er zijn vier mensen nodig om hem in beweging te krijgen. Er is een luidmeester aanwezig voor het houden van toezicht, en een reserveploeg van vier luiders. Die moeten eerst met zijn allen de toren in, want de Nassauklok wordt niet vanaf beneden geluid.

Volledig scherm Honderd klokkenluiders, uit Nederland en België, lopen een rondje rond kerk terwijl alle klokken in Breda luiden. Vooraf was er een korte processie door het centrum. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

