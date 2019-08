Hoofdpijndossier stikstof leidt in Brabant tot nog meer migraine

Dat zei gedeputeerde Rik Grashoff (Milieu, GroenLinks) gisteren tijdens een vergadering van Provinciale Staten in Den Bosch. Hij gaf daarbij een overzicht van de situatie waarin Brabant is terecht gekomen, na de uitspraak van de Raad van State. Hoe flegmatiek Grashoff zijn verhaal ook deed, uit zijn verhaal blijkt dat er veel onzekerheid is over wat er nu wel of niet mag. Kort samengevat komt het er op neer dat duizenden bouwvergunningen niet kunnen worden verleend of niet verleend hadden mogen worden. Dat is omdat ze niet voldoen aan de Europese milieuregels.