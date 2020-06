Hoofdkantoor Juzt in Breda krijgt nieuw leven als ’zorgcampus’

BREDA - Het hoofdkantoor van de gevallen West-Brabantse jeugdzorgreus Juzt in Breda is verkocht aan de Careflex Zorg Groep. Deze zorgverlener, landelijk actief met 380 medewerkers, verbouwt het pand aan de Erasmusweg tot ‘zorgcampus’ waar ook andere (kleinere) zorgorganisaties en éénmanspraktijken terecht kunnen.

Dat zegt Kim Overbeek van Careflex Zorg Groep in een toelichting op de overdracht van de Juzt-hoofdvestiging. Planning is dat Careflex, ook in Breda gevestigd, in het laatste kwartaal van 2020 naar de Erasmusweg verhuist. De organisatie, in 2007 gestart in een zolderkamer, is gespecialiseerd in complexe zorg.

,,We hebben geen eigen cliënten, maar springen in bij andere organisaties als die met de handen in het haar zitten. Careflex detacheert medewerkers en helpt bij het oplossen van ingewikkelde zorgvragen”, aldus Overbeek. De zorgverlener werkte al samen met Juzt, maar schiet in de regio ook bijvoorbeeld S&L Zorg en Amarant te hulp als het nodig is.

Van reorganisatie naar reorganisatie

Juzt-bestuurder Vincent Schouten is ingenomen met de overdracht, staat in een gezamenlijke verklaring. In de laatste maanden van 2019 werd duidelijk dat Juzt, zelfs in afgeslankte vorm, niet overeind kon blijven. De ooit zo machtige jeugdzorginstelling zat al jaren in financiële nood en ging van reorganisatie naar reorganisatie.